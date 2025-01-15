Вырос объем перевалки грузов в Бакинском порту по итогам 2024 года

БАКУ /Trend/ - Общий объем грузов, переваленных через Бакинский международный морской торговый порт (БММТП), который является важной частью маршрута Среднего коридора, составил более 7,6 миллиона тонн за прошедший год, что на 3,2 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на БММТП.

Кроме того, в 2024 году в Бакинском порту было перевалено 76 775 контейнеров в эквиваленте TEU, что на 73 процента больше, чем в 2023 году.

Количество колесного транспорта, принятого и отправленного через БММТП, составило 58 169 единиц, что на 7,2 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

Объем сухих грузов превысил 1,044 миллиона тонн, а количество вагонов достигло 37 515 единиц.

70 процентов общего объема перевалки, или более 5,3 миллиона тонн, составили транзитные грузы.

"Учитывая растущий интерес к международным транспортным коридорам через нашу страну и Бакинский порт, который является самым современным логистическим центром и портом в регионе, а также стремительное развитие инфраструктуры и операционных возможностей логистики, можно с уверенностью сказать, что положительная статистическая тенденция сохранится и в текущем году", - говорится в информации БММТП.