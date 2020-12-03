769 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 41 город Алматы - 72 город Шымкент - 5 Акмолинская область - 89 Актюбинская область - 5 Алматинская область - 24 Атырауская область - 31 Восточно-Казахстанская область - 140 Жамбылская область - 15 Западно-Казахстанская область - 34 Карагандинская область - 21 Костанайская область - 82 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 5 Павлодарская область - 99 Северо-Казахстанская область - 97 Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 133 887 заболевших.
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