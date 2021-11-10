Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Алексей Цой напомнил, что по поручению Главы государства, согласно рекомендациям комиссии по иммунизации населения республики ранее были доложены подходы к ревакцинации населения.

«Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Учитывая, чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации к ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Министр отметил, что допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавируса.

«С учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле месяце, все граждане республики завершившие первичную вакцинацию через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат к ревакцинации с января 2022 года. В этой связи на втором этапе к ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации», - сказал Алексей Цой.