Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Казахстан 9 марта 2022 13:31 (UTC+04:00)
Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

БАКУ /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,50%.

Решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию Национального Банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки. Национальный Банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана.

В феврале 2022 года годовая инфляция повысилась до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

Цены на продовольственные товары повысились на 10% (с 9,9% в январе т.г.) из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6% (8,5%). Сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. В условиях временного регулирования цен на бензин и дизельное топливо отмечается дезинфляция на рынке ГСМ. Однако рост цен на ГСМ в годовом выражении все еще сохраняется на высоких значениях (22,1%).

Платные услуги в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года подорожали на 7,1% (6,8%), что связано с ростом цен на отдельные рыночные услуги. Годовой рост стоимости аренды жилья составил 20,7%. В то же время на фоне моратория на повышение цен отмечается замедление цен на газ до 5,4% (декабрь 2021 г. – 12,9%).

Внешний сектор характеризуется крайне высоким уровнем неопределенности. Глобальная экономика находится под давлением геополитических рисков. В этой связи, в текущем и следующем году ожидается, что мировая экономика будет расти более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

Ситуация на внешних рынках характеризуется ростом цен. Глобальная инфляция ввиду резкого роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию с высокой вероятностью останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее.

Впервые с 2014 года мировые цены на нефть марки Brent превысили 100 долл. США за баррель. Высокие цены поддерживаются риском перебоев поставок нефти из России ввиду усиления геополитической напряженности. Одновременно с этим наблюдается снижение мировых запасов нефти на фоне высокого спроса и более слабой добычи нефти странами ОПЕК+, где фактическая добыча в январе 2022 года снова оказалась ниже разрешенных квот. Дальнейшие перспективы развития мирового рынка нефти, несмотря на текущую повышенную неопределенность в мире, в целом остаются позитивными.

Индекс продовольственных цен ФАО в феврале т.г. достиг исторически рекордного уровня на фоне значительного роста цен на растительные масла, молочную продукцию, зерновые и мясо. Стоимость пшеницы обновляет 14-летний максимум в связи с опасениями, что российско-украинский конфликт приведет к дефициту пшеницы на мировом рынке.

Резко меняющаяся геополитическая и внешняя экономическая обстановка в странах-торговых партнерах и беспрецедентный уровень неопределенности значительно усложняют возможности по полноценной подготовке прогнозов. В этой связи прогнозы Национального Банка были дополнены экспертными оценками и формировались для качественной оценки вероятного направления основных макроэкономических показателей.

Инфляция, по оценке Национального Банка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Основной причиной более высокой динамики инфляции выступает перенос ослабления обменного курса тенге во внутренние цены ввиду высокой доли импорта в потреблении непродовольственных товаров. Также прогнозируется усиление внешнего инфляционного фона, в первую очередь, на фоне ожидаемого ускорения инфляции в России и повышенного инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Таким образом, существенно возрос риск превышения целевого ориентира по итогам 2022 года.

Ожидается более низкая траектория роста экономики Казахстана, чем предполагалось ранее, из-за геополитического кризиса. Темпы роста экономики будут поддержаны высокими ценами на сырьевые товары, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков. Национальный Банк продолжит принимать все необходимые меры для возврата инфляции к целевым значениям.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 апреля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

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