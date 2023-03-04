ЕБРР инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Казахстана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году реализовал свои первые инвестиции в облигации в местной валюте, выпущенные АО "Қазақстан Темір жолы" (Казахстанские железные дороги - КТЖ).

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

По словам управляющего директора, сумма кредита составила 50 миллиардов тенге (почти 100 миллионов евро).

"Инвестиции повысят финансовую и операционную устойчивость КТЖ и помогут государственному железнодорожному оператору Казахстана реструктурировать свой баланс и реализовать ряд мер, включая реорганизацию его транзитных грузовых операций, необходимых для преодоления последствий пандемии и продолжающихся геополитических потрясений", - пояснила она.

Как отметила Харгитаи, ЕБРР считает развитие транспортных связей в Центральной Азии чрезвычайно важным в сотрудничестве со странами региона.

ЕБРР уже работает с транспортными и логистическими компаниями вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или Среднего коридора, такими как "Темирсервис Астана", которая является оператором первой частной железнодорожной станции в Казахстане, отметила она, добавив, что в прошлом году ЕБРР также подписал меморандум о взаимопонимании с морским портом Актау.

По словам управляющего директора, ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита, который поддержит модернизацию погрузочно-разгрузочного оборудования и связанной с ним портовой инфраструктуры.

"Наши ежегодные инвестиции в Казахстан составили 525 миллионов долларов (480 миллионов евро) в рамках 14 проектов. Наши ежегодные выплаты в стране достигли 600 миллионов долларов (более 550 миллионов евро), что делает это одной из самых эффективных операций Банка с ощутимым результатом, который вы можете видеть", - добавила Харгитаи.

Отметим, что текущий портфель ЕБРР в Казахстане по состоянию на 1 января 2023 года составил 2,91 миллиарда евро. Портфель рассчитан на реализацию 122 проектов.