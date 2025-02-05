Кыргызстан готов участвовать в проектах инициативы "Один пояс, один путь" - Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Президент Садыр Жапаров на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпинем подтвердил готовность Кыргызстана участвовать в реализации масштабных проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

Жапаров также подтвердил приверженность Кыргызстана инициативам Китая по Глобальному развитию, Глобальной безопасности и Глобальной цивилизации, отметив их вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и поддержание безопасности в мире.

Президент Кыргызстана отметил, что по инициативе председателя КНР был создан новый формат регионального сотрудничества "Китай – Центральная Азия", и выразил поддержку предложению о создании его Секретариата, подчеркнув готовность Кыргызстана внести свой вклад в его работу.

"Кыргызстан видит в Китае не только верного друга и надёжного партнёра, но и вдохновляющего соседа, который демонстрирует, что грамотное сочетание реформ, дальновидного руководства и уважения к своей культуре способно привести к выдающимся результатам", - отметил Жапаров.

В ходе переговоров Си Цзиньпин отметил, что Китай и Кыргызстан объединяют не только прочные связи, но и тесное сближение народов.

"Наши отношения достигли прорывного уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Между нашими странами укрепляется политический диалог, основанный на доверии", - отметил он.

Напомним, что 4 февраля Садыр Жапаров прибыл в Китай с государственным визитом. В ходе визита планируется подписание ряда важных межправительственных соглашений, принятие совместной декларации двух государств об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, Жапаров примет участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине.

"Один пояс, один путь" - это глобальная инициатива Китая, предложенная в 2013 году Президентом Си Цзиньпином, направленная на развитие инфраструктуры и углубление экономического сотрудничества между Китаем и другими странами Евразии.