Кыргызстан и Японии обсудили вопросы многостороннего сотрудничества

8 августа 2017 16:31 (UTC+04:00)

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Японии Чингиз Айдарбеков 4-6 августа 2017 года совершил рабочий визит в префектуру Хиросима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, передает КНИА «Кабар».

В рамках поездки дипредставительства КР состоялись встречи с Губернатором префектуры Хидехико Юдзаки и Мэром города Хиросима Казуми Мацуи.

В ходе встречи с губернатором стороны обсудили возможности расширения деловых связей на уровне частных компаний. Глава префектуры Хиросима выразил заинтересованность в расширении с Кыргызской Республикой взаимодействия по широкому кругу вопросов и обратился с просьбой о проведении в ближайшем будущем инвестиционных семинаров для японских компаний, расположенных в Хиросиме. Также он заверил, что со стороны Администрации префектуры будет оказано всемерное содействие.

В свою очередь, Айдарбеков обратил внимание на развивающиеся экономические связи с японским бизнесом, проявляющим интерес к рынку Кыргызстана. Он также отметил, что в 2006 году Кыргызская Республика подписала Договор о зоне, свободной от ядерного орудия в Центральной Азии (ДЗСЯОЦА), который вступил в силу в 2009 году, на что Мацуи призвал оказать содействие в увеличении количества городов Кыргызстана, присоединившихся к данной инициативе. Он высоко оценил тот факт, что столица Кыргызской Республики город Бишкек уже присоединилась к данной инициативе.

Мэр Хиросимы обратил внимание на актуальность международных усилий в области нераспространения оружия массового уничтожения.

Сообщается, что в ходе прошедших встреч стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры и спорта. Особенно была подчёркнута важность взаимодействия в области спорта в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Также Айдарбеков встретился с руководством компаний, штаб-квартиры которых расположены в городе Хиросиме. В ходе встречи были обсуждены перспективы их сотрудничества с кыргызскими компаниями в строительной отрасли. Стороны договорились продолжить диалог и координировать усилия по налаживанию сотрудничества.

Azernews Newspaper
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