В последнее десятилетие в Кыргызстане значительно снизился уровень детской смертности

19 октября 2017 14:40 (UTC+04:00)

В последнее десятилетие в Кыргызстане значительно снизился уровень детской смертности. Об этом говорится в новом глобальном отчете ООН «Уровень и тенденции детской смертности 2017», передает КНИА «Кабар».

По их данным, в секторе здравоохранения Кыргызстана медицинский персонал улучшил свои навыки и знания, модернизировано оборудование, улучшены организация и качество медицинских услуг детям.

«Эти простые решения сохраняют жизни детей. Кыргызстан является одной из 62 стран во всем мире, которая достигла Цели Развития Тысячелетия по сокращению детской смертности более чем на две трети», - подчеркнул заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Мунир Мамедзаде.

Он сообщил, что например, при поддержке правительства Японии, Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ улучшили инфраструктуру родильных и детских отделений 8 больниц, обучили более 700 медицинских специалистов по оказанию первичной и квалифицированной реанимационной помощи детям Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Согласно данным нового отчета, в Кыргызстане детская смертность до пяти лет сократилась на две трети с 1990 по 2016 год, а неонатальная смертность была сокращена в два раза с 24 до 12 случаев на 1000 новорожденных.

Azernews Newspaper
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