Кыргызстан и Узбекистан утвердили новую редакцию линии поведения пограничников

28 апреля 2018 13:52 (UTC+04:00)

На встрече делегаций пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана в городе Фергане в четверг утвердили новую редакцию линии поведения пограничников на границе.

Об этом сообщает в субботу кыргызстанское информагентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана.

Стороны обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране кыргызско-узбекской государственной границы за первый квартал 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы охраны границы и пути их решения на основе взаимных консультаций.

Утверждена новая редакция линии поведения пограничников на кыргызско-узбекской границе и согласованы основные направления взаимодействия пограничных ведомств двух стран.

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