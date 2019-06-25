Премьер министр Кыргызстана провел совещание по реализации соглашений

25 июня 2019 11:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации соглашений, подписанных в рамках VIII кыргызско-российской Межрегиональной конференции, приуроченной к государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg.

По итогам проведения VIII кыргызско-российской Межрегиональной конференции на тему «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» было подписано 53 соглашений, меморандумов и торговых контрактов на общую сумму 6 млрд. 134 млн. 860 тыс. долларов США. Из них 5 млрд. 514,7 млн. долларов США в сфере инвестиций и 620 млн. долларов США в области торговли.

Кроме того, в рамках конференции также были подписаны 4 межправительственных соглашения по сотрудничеству между правительством КР и регионами Российской Федерации.

По информации Министерства экономики КР, торговые контракты уже реализуются частным сектором в рамках достигнутых экспортных договоренностей, а соответствующие государственные органы формируют детальные «дорожные карты» по реализации инвестиционных соглашений.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо обеспечить слаженную и четкую работу совместно с российскими партнерами для того, чтобы все документы были эффективно реализованы в интересах двух государств.

Как отметил глава правительства, необходимо определить ответственных за полноценную реализацию соглашений и выработать четкие механизмы работы, которые обеспечат полноценное и качественное сотрудничество между компетентными органами двух стран для достижения поставленных целей.

Абылгазиев также отметил, что в ближайшее время правительством будет комплексно рассмотрен ход проводимой работы по реализации соглашений, достигнутых в ходе визитов президента Сооронбая Жээнбекова в зарубежные страны и визитов лидеров иностранных государств в КР.

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