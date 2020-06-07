В Бишкеке могут ужесточить меры борьбы с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке может привести к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер безопасности либо об их ужесточении, заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Trend со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

На заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом сотрудники Министерства здравоохранения рассказали, что некоторые граждане обращаются к врачам с подозрением на COVID-19 после семейных и других массовых мероприятий. Несмотря на запреты и рекомендации, в стране по-прежнему проводят тои и похороны с участием большого числа людей.

Боронов потребовал усилить контроль, а также заявил о недостаточном проведении эпидемиологических расследований в столице.

"Тревожит эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, статистика не снижается. Санитарные правила соблюдаются плохо. Все это может привести к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер безопасности или об их ужесточении", — сказал вице-премьер.

Члены штаба также обсудили вопрос возобновления работы КПП "Торугарт" на границе с Китаем.