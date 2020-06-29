В Кыргызстане за сутки выявлено еще 235 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 8 часов 28 июня выявлено еще 235 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их информации, за прошедшие сутки проведено 4 тыс. 17 лабораторных исследований. В результате выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, в городе Бишкек выявлено 107 случаев, в Чуйской области - 43, в городе Ош – 33, в Ошской области – 9, в Нарынской области – 1, в Джалал-Абадской области – 15, в Иссык-Кульской области - 14, в Баткенской области - 13.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 4 тыс. 748 пациентов с диагнозом COVID-19.

«Среди новых случаев пять случаев - завозные, остальные выявлены внутри страны», - говорится в сообщении.