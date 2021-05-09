Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с Заместителем Генерального председателя правящей партии Справедливости и Развития по внешним отношениям, депутатом от провинции Бурса Эфкан Ала, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе встречи Омуралиев проинформировал о произошедшем 28-30 апреля 2021 года вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе и текущей ситуации в приграничных районах Кыргызстана.

В свою очередь Эфкан Ала выразил соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими среди мирного населения Кыргызстана и приветствовал усилия и действия Правительства по мирному урегулированию возникшего конфликта и недопущению дальнейшей эскалации конфликта.