В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 931 новый случай COVID-19 и 8 умерших

На 22 июня 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрирован лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 931 новый случай. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Минздрава Жалалидин Рахматуллаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его данным, из них в г. Бишкеке – 435, город Ош – 147, в Чуйской области – 129, в Ошской области – 93, в Таласской области – 4, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 27, в Джалал-Абадской области – 50, в Баткенской области – 41.

За весь период зарегистрировано всего 116 546 случаев, из них 69 579 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 967 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 522 пациента, из них в Бишкеке – 232, г.Ош – 119, Чуйская область – 34, Ошская область – 74, Таласская область – 3, Нарынская область – 7, Иссык-Кульская область – 12, Джалал-Абадская область – 22, Баткенская область – 19.

За весь период всего выздоровели 105 932 пациента.

За сутки проведено – 7 958 ПЦР исследований.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 2 436 пациентов, на амбулаторном лечении – 5 173 пациента.

В стационарах г. Бишкек – 1061, г. Ош – 203, в Чуйской области – 434, в Ошской области – 298, в Таласской области – 32, в Нарынской области – 32, в Ыссык-Кульской области – 139, в Джалал-Абадской области – 148, в Баткенской области – 89 пациентов. Из 2436 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 25 (1,0%) удовлетворительные, 1610 (66,0%) средней тяжести, 708 (29,0%) тяжелые и 93 (3,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в г. Бишкек – 1957, г. Ош – 1182, в Чуйской области – 535, в Ошской области – 597, в Таласской области – 65, в Нарынской области – 62, в Ыссык-Кульской области – 144, в Джалал-Абадской области – 425, в Баткенской области – 206 пациентов.

За последние сутки зарегистрировано 8 летальных случаев от COVID-19. От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая, в Бишкеке – 2, в Чуйской области – 1, в Ошской области - 1; от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19- 4 случая, в Бишкеке – 3, в Чуйской области - 1.

По республике зарегистрировано всего 1945 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 721, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1224.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. В Бишкеке – 11, в Баткенской области – 7, в Джалал-Абадской области – 5, в Ошской области – 14, в Чуйской области - 5.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5156 случаев. За сутки из стационаров выписаны 6 медработников, из домашней самоизоляции – 9. Всего по республике выздоровели 4776 медработников.