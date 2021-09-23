Делегация Кыргызстана доставила в Афганистан гуманитарную помощь

По поручению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова делегация страны во главе с заместителем Председателя Совета Безопасности Таалатбеком Масадыковым 23 сентября доставила в г. Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Афганистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Гуманитарный груз официально передан и.о. Первого заместителя Премьер-министра мулле Абдулу Гани Барадару, вновь созданного Правительства Афганистана.

При встрече состоялась обстоятельная беседа Таалатбека Масадыкова с муллой Абдулом Гани Барадаром, в ходе которой стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом.

Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ страны за предоставленную гуманитарную помощь афганскому народу.

Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета Афганистана до сих пор заморожены.

При беседе мулла Абдул Гани Барадар подчеркнул необходимость укрепления меры доверия с соседними странами, отметив, что для «Талибан» важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.

Кроме того, в ходе поездки в г. Кабул Таалатбек Масадыков провел протокольную встречу с и. о. министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.