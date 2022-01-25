Энергосистема Кыргызстана начала восстановление после аварийного отключения света в столице

БАКУ /Trend/ - Энергосистема Кыргызстана начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии, передает Trend со ссылкой на на Нацэнергохолдинг Кыргызстана.

Сообщается, что по поручению министерства энергетики Кыргызской Республики энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца.

Крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме. Предварительно известно, что сбой в энергосистеме Центральной Азии произошло в одном из энергосистем региона.

Поэтапное восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов.

Обстоятельства аварийного отключения выясняются.

Отметим, что примерно в 11 часов (GMT+4) поступили сообщения о отключении света в некоторых городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Позде стало известно, что причиной отключения света стало аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» в рамках энергосистемы Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан).