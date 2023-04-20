В Бишкеке эвакуированы ученики 9 школ из-за сообщений о бомбе

В Бишкеке сегодня утром были эвакуированы ученики 9 школ. Об этом, как передает Trend, сообщили агентству Kabar в пресс-службе ГУВД.

По данным милиции, 20 апреля 2023 года примерно в 07:29 часов утра в службу «102» ГУВД г.Бишкек поступила информация о том, что на электронную почту школы-гимназии №33 пришло сообщение о якобы заложенной бомбе.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района г.Бишкек, сотрудник Службы общественной безопасности и руководство районного управления.

По приезде сотрудниками милиции была оцеплена территория, эвакуированы ученики и администрация школы.

Кроме этого, аналогичные сообщения поступили в другие общеобразовательные учреждения под № 64, 52, 67, 62 32, Бишкекскую международную школу, «Оксфорд», частную школу «Сейтек». Соответствующие службы проводят работу.