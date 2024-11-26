Национальный банк Кыргызстана оставил учетную ставку без изменений

БИШКЕК/Trend/ - Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

"Анализ тенденций внешних и внутренних экономических факторов указывает на формирование показателя годовой инфляции в среднесрочном периоде в пределах целевого показателя – 5-7 процентов. Решение о сохранении размера ключевой ставки денежно-кредитной политики на уровне 9,00 процента отвечает текущим макроэкономическим условиям страны и отражает политику Национального банка в отношении имеющихся внешних рисков",- говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что показатель годовой инфляции в Кыргызстане в ноябре 2024 года составил 5,2 процента, снизившись с 7,3 процента в начале года.

Также в стране сохраняется высокая экономическая активность вследствие динамичного развития сектора строительства и сферы услуг. По итогам 10 месяцев 2024 года прирост реального ВВП страны составил 9,6 процента. В экономике страны наблюдается рост внутреннего потребления в результате увеличения доходов населения,

Напомним, что Национальный банк Кыргызстана снижал учетную ставку с 13 до 11 процентов в апреле 2024 года, а затем с 11 до 9 процентов в мае.