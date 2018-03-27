Таджикистан опроверг обвинения в переправке через свою территорию оружия для террористов

27 марта 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Таджикистана официально опровергло заявление американского генерала Джона Никольсона относительно перевозке по территории республики оружия, предназначенного террористам «Движения Талибан» в Афганистане.

“Безосновательное заявление командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Никольсона в эксклюзивном интервью BBC о якобы имевших место поставках через границу с Таджикистаном оружия «Движению Талибан» вызывает глубокое сожаление”, - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

В МИД также подчеркнули, что Таджикистан никогда не признавал легитимность «Движения Талибан» и, будучи сторонником поиска путей, скорейшего мирного разрешения афганского конфликта, никогда не предоставлял свою территорию третьим странам для осуществления подобных действий, противоречащих основополагающим подходам и принципиальной позиции страны в вопросах мира и безопасности.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мексика договорилась с компанией из США о разработке сланцевого проекта
США 10:48
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 10:44
Глава Таджикистана провел переговоры с президентом Польши
Таджикистан 09:14
Президент Узбекистана утвердил соглашение с СНГ по обмену информацией в борьбе с терроризмом
Узбекистан 07:45
Uber временно запретили испытывать беспилотные автомобили в Аризоне
США 07:43
Террористы перекрыли доступ Кабула к электроэнергии из Таджикистана
Таджикистан 26 марта 21:13
Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США
Россия 26 марта 18:18
Шестнадцать стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Европа 26 марта 17:34
США высылают из страны 60 российских дипломатов
Россия 26 марта 17:22
Минобороны Израиля: Конгресс США одобрил выделение Тель-Авиву более $700 млн на ПРО
Израиль 26 марта 13:01
Китай заявил о готовности к переговорам с США по торговле для устранения разногласий
Китай 26 марта 12:42
АБР безвозмездно выделит миллионы долларов Таджикистану
Бизнес 26 марта 12:03
В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм
Кыргызстан 26 марта 11:53
Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке
США 26 марта 10:47
Экс-президент США Картер высказался против импичмента Трампа
США 26 марта 05:08
Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР
Другие страны 25 марта 06:08
В Нью-Йорке в "Час Земли" погасли огни на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг
США 25 марта 05:37
Трамп выразил соболезнования Макрону в связи с терактом на юге Франции
Европа 24 марта 21:29