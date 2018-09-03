Таджикистан значительно увеличил экспорт электроэнергии в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии в Узбекистан почти в четыре раза. Об этом сообщают в понедельник таджикистанские СМИ со ссылкой на отчет "Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане".

Как отмечается в отчете, увеличение экспорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан началось со второго полугодия.

Так, в июле были поставлены 417 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

До этого в Узбекистан ежемесячно экспортировались 110-120 миллионов киловатт-часов.

Отметим, что Таджикистан восстановил поставки электроэнергии в Узбекистан с апреля нынешнего года после девятилетнего перерыва.

Ожидается, что до конца года Таджикистан экспортирует в Узбекистан не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает электроэнергию из Таджикистана по два американских цента за один киловатт, зимой - по 2,5 цента за киловатт.

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