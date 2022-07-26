Обнародован топ-5 основных торговых партнеров Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Россия заняла первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по итогам первого полугодия 2022 года с общим товарооборотом в 749 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.
Топ-5 торговых партнеров Таджикистана в январе - июне 2022 года (в долларах США)
|Страна
|Товарооборот
|Экспорт
|Импорт из Таджикистана
|1. Россия
|749 млн
|705,2 млн
|43,8 млн
|2. Китай
|669,7 млн
|447,4 млн
|222,3 млн
|3. Казахстан
|642,2 млн
|397,1 млн
|245,1 млн
|4. Швейцария
|469,4 млн
|3,4 млн
|466 млн
|5. Узбекистан
|285,2 млн
|189,4 млн
|95,8 млн
Внешнеторговый оборот Таджикистана в отчетный период вырос на 28,5 процента по сравнению с январем - июнем прошлого года (2,8 миллиарда долларов) - до 3,6 миллиарда долларов.