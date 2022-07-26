Обнародован топ-5 основных торговых партнеров Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Россия заняла первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по итогам первого полугодия 2022 года с общим товарооборотом в 749 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

Топ-5 торговых партнеров Таджикистана в январе - июне 2022 года (в долларах США)

Страна Товарооборот Экспорт Импорт из Таджикистана 1. Россия 749 млн 705,2 млн 43,8 млн 2. Китай 669,7 млн 447,4 млн 222,3 млн 3. Казахстан 642,2 млн 397,1 млн 245,1 млн 4. Швейцария 469,4 млн 3,4 млн 466 млн 5. Узбекистан 285,2 млн 189,4 млн 95,8 млн

Внешнеторговый оборот Таджикистана в отчетный период вырос на 28,5 процента по сравнению с январем - июнем прошлого года (2,8 миллиарда долларов) - до 3,6 миллиарда долларов.