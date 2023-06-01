Германия поддерживает развитие сферы альтернативной энергетики в Таджикистане - минэкономразвития

БАКУ /Trend/ - Германия существенно способствует инвестициям в сектор возобновляемой энергетики в Таджикистане через взносы в финансирование ЕС, Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Об этом сообщил Trend представитель Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

По данным министерства, текущие энергетические проекты, поддерживаемые Германией в Таджикистане, включают реконструкцию малой гидроэлектростанции в таджикском поселке Мургаб и строительство малой гидроэлектростанции "Себзор" в Горно-Бадахшанской области.

Эти проекты, осуществляемые совместно с ЕС, Швейцарией и Всемирным банком, направлены на поддержку Таджикистана в адаптации к последствиям изменения климата.

Кроме того, Германия участвует в проектах в Таджикистане в сфере устойчивого экономического развития. Эти инициативы направлены на стимулирование занятости и улучшение возможностей получения дохода путем продвижения отдельных цепочек создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

В министерстве добавили, что двустороннее сотрудничество между Германией и Таджикистаном распространяется и на сектор здравоохранения. Оно в первую очередь направлено на охрану здоровья матери и ребенка, современное планирование семьи, обеспечение продовольственной безопасности, а также борьбу с инфекционными заболеваниями и их профилактику.

В течение последних 30 лет Таджикистан и Германия сотрудничают с целью достижения социально-экономически устойчивого развития в Таджикистане. В 2020 году правительство Германии приняло решение поэтапно прекратить официальное двустороннее сотрудничество с некоторыми партнерскими странами, включая Таджикистан. К 2025 году все текущие двусторонние проекты между странами будут завершены.

Однако в министерстве экономики отметили, что Германия будет продолжать поддерживать Таджикистан через региональные инициативы по развитию в Средней Азии.