ЕБРР назначил нового главу по Таджикистану

Хольгер Вифель назначен главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане, и он будет базироваться в Душанбе, начиная с 1 июля 2023 года, сообщает Trend.

В связи с этим назначением Вифель выразил намерение использовать свой профессиональный и региональный опыт для достижения важных целей в Таджикистане. Он подчеркнул, что среди приоритетов будут внедрение "зеленых" технологий, цифровизация, расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий, поддержка женщин-предпринимателей, укрепление устойчивости к изменению климата и модернизация ключевой инфраструктуры. Вифель отметил, что он с нетерпением ждет этого вызова.

Хольгер Вифель является гражданином Германии и присоединился к ЕБРР в 2013 году, принеся с собой богатый профессиональный опыт из различных регионов, включая Кавказ, Китай и Восточную Европу. Он ранее работал в должности координатора программ ЕБРР по кредитованию малых и средних предприятий в обширном регионе, простирающемся от Украины до Центральной Азии. В последние годы он занимался руководством группы по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса в Центральной Азии и Монголии.

Хольгер Вифель является дипломированным экономистом, обладает степенью магистра делового администрирования Мангеймской школы бизнеса (Германия) и Шанхайского университета Тунцзи (Китай).

Стоит отметить, что ЕБРР вложил 892 миллиона евро в экономику Таджикистана в рамках 158 проектов.