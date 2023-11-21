Таджикистан уделяет особое внимание цифровизации отраслей экономики

БАКУ /Trend/ - Таджикистан ставит перед собой цель цифровизации отраслей экономики, государственного управления и бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода на Экономическом форуме СПЕКА 2023 в Баку.

"Одним из значимых достижений в сфере прозрачности торговли и политики страны является Торговый портал Таджикистана. Основной целью портала является предоставление пошаговой информации по экспортным, импортным и транзитным процедурам. На сегодняшний день зарегистрировано более 435 тысяч пользователей портала из более чем 100 стран мира", - подчеркнул он.

Он отметил, что в последние годы регион Центральной Азии достиг значительного прогресса в области развития цифровизации и улучшения процедур торговли. Однако все еще существует огромный неиспользованный потенциал в этих направлениях.

"Наша страна уделяет особое внимание упрощению процедур торговли с целью поддержки частного сектора, укрепления торгового сотрудничества с партнерами и повышения конкурентоспособности", - добавил он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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