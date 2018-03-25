Граждане Туркменистана голосуют на избирательном участке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Граждане Туркменистана активно голосуют на выборах депутатов Меджлиса, членов Халк маслахаты и Генгешей на избирательном участке в Баку, сообщили Trend в посольстве Туркменистана в Азербайджане в воскресенье.

Сегодня, 25 марта 2018 года в Баку при Посольстве Туркменистана открылся избирательный участок №1 для проведения голосования граждан Туркменистана, временно и постоянно проживающих на территории Азербайджана.

Голосование на участке началось в 07:00 и продлится до 19:00 по бакинскому времени.

По состоянию на 11 часов в выборах приняли участие более 60 процентов избирателей.

При Посольстве Туркменистана в Азербайджане обеспечены все условия, соответствующие мировым стандартам, чтобы за всеми гражданами Туркменистана имелось свободное право голосования.

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