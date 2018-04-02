Туркменистан продлил тендер по строительству текстильного комплекса

2 апреля 2018 07:32 (UTC+04:00)

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