Турецкая компания завершила проект морского порта в прикаспийском Туркменбаши

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в среду состоится торжественная церемония открытия международного морского порта в прикаспийском городе Туркменбаши, сообщает источник, близкий к организации мероприятия.



Стоимость проекта, реализуемого с 2014 года турецкой компанией Gap Inşaat, превышает 1,5 миллиарда долларов США.



С вводом в эксплуатацию нового порта, появятся большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту «Шелкового пути» из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана, отмечает в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).



В портовый комплекс вошли общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Сооружена также автодорога с эстакадными развязками, подведены железнодорожные пути.



Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.



Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал рассчитан на среднегодовую мощность 400 тысяч TEU (20-футовых контейнеров).



Мультимодальный логопарк будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.



Ожидается, что новый порт в Туркменбаши придаст импульс, развитию промышленной и транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций, будет способствовать увеличению потока туристов.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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