Южнокорейская компания готова реализовать в Туркменистане новые бизнес-проекты

1 сентября 2018 09:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главного исполнительного директора Hyundai Engineering (Республика Корея) Сунг Санг-Рока, сообщает в субботу телеканал "Алтын Асыр".

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, осуществления совместных инфраструктурных проектов, долгосрочного вложения инвестиций. Руководитель южнокорейской компании заявил о готовности представить туркменской стороне новые предложения.

На встрече отмечалось, что приоритетом взаимодействия является реализация инвестиционных проектов в области промышленной переработки природных ресурсов и диверсификации индустриального сектора местной экономики. Была подчеркнута ее ориентированность на создание новых, высокотехнологичных производств, в том числе в газохимической отрасли. В данной отрасли открываются возможности для активизации сотрудничества с Hyundai Engineering, выступившей партнёром в реализации крупномасштабного проекта строительства в Киянлы комплекса по производству полиэтилена и полипропилена, говорилось в телерепортаже.

Отметим, что предприятие в прикаспийском посёлке Киянлы Балканского велаята (области) Туркменистана планируется ввести в строй в сентябре этого года. Здесь ежегодно будут перерабатываться 5 миллиардов кубометров природного газа и производиться 381 тысяча тонн полиэтилена высокой плотности, 81 тысяча тонн полипропилена. Одновременно будет производиться до 4,5 миллиарда кубометров товарного газа. Проект стоимостью более 3,4 миллиарда долларов реализуется госконцерном "Туркменгаз" совместно с LG, Hyundai (Южная Корея) и TOYO (Япония).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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