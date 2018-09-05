В Ашхабаде обсудили вопросы транспортной логистики Центральной Азии

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось очередное заседание федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов стран-участниц Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ФАПЭ ЦАРЭС), сообщает местный телеканал «Алтын Асыр».

Участниками заседания стали делегации Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстан, Кыргызстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В заседании приняли участие также представители Азиатского банка развития (АБР), Всемирной таможенной организации (ВТО), Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, крупные логистические компании и предприятия. Участники встречи ознакомились с инициативами, осуществленными в областях логистики, содействия ФАПЭ усилиям ЦАРЕС по развитию торговли, торговой политики и энергетики, оптимизации таможенных процедур.

В частности, обсуждались предложения по стандартизации ФАПЭ ЦАРЭС, создания рабочей группы по координации этой деятельности, согласованных действий по упрощению таможенных процедур и тарифов, говорилось в репортаже.

Программа ЦАРЭС формируется по инициативе АБР в партнерстве с Программой развития ООН, Всемирным банков (ВБ), Международным валютным фондом (МВФ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламским банком развития (ИБР). Основной задачей данной программы является оказание содействия в реализации инвестиционных проектов в области транспорта, торговли и энергетики, нацеленных на ускоренное социально-экономическое развитие государств региона Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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