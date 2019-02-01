Беларусь и Туркменистан обсуждают перспективы научного взаимодействия

1 февраля 2019 09:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посол Беларуси Олег Табанюхов встретился в Ашхабаде с президентом Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыевым, сообщает Trend со ссылкой на посольство Беларуси в Туркменистане.

Темами белорусско-туркменского научного сотрудничества являются биотехнологии, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, сейсмология, микро- и нано-технологии, военно-техническая сфера, подготовка научных кадров Туркменистана и Беларуси, сказано в информации.

Важная роль в расширении научного взаимодействия двух стран принадлежит межправительственной белорусско-туркменской комиссии по науке и технологиям, которая провела уже два своих заседания. Очередное, третье заседание комиссии пройдет в 2019 году в Минске.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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