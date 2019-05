В Туркменистане восстанавливается популяция леопардов

АШХАБАД /Trend/ - Министерство охраны окружающей среды Туркменистана при участии Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) из Великобритании организовало экспедицию в ареал распространения переднеазиатского леопарда - одного из четырех видов крупных хищников, сохранившихся в Центральной Азии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Экспедиции предстояло убедиться в том, что принимаемые меры по защите леопарда способствуют сохранению его популяции.

Численность этих уникальных животных в мире мала. К началу 1990-х годов популяция леопардов в Туркменистане также сильно сократилась вслед за сокращением количества животных, служащих объектами питания хищников, - архара, безоарового козла и кабана.

"Возникла реальная угроза распадения популяции на изолированные группы

и даже полного её исчезновения, как это произошло с популяцией

туранского тигра. Но, как оказалось, леопарды гибче реагируют на

антропогенное воздействие",- сказано в статье.

Наблюдения за леопардами свидетельствуют, что на территории

Туркменистана - в горах Копетдага, на Бадхызе и в других ареалах

обитания его численность восстанавливается.

При посещении Бадхызского заповедника участники экспедиции смогли

наблюдать многообразие животного мира на участках Еройландуз, Кепеле, Ховдан, Кызылджар, Агарчешме, где были зафиксированы следы обитания хищника.

Новые фото-ловушки были установлены на территории Копетдагского государственного природного заповедника - на Секизябе, Маркоу, Гурыхолтан. Экспедиция впервые обследовала места обитания леопарда на Большом Балхане и установила мониторинговые посты.

