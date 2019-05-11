В Туркменистане готовятся проекты госбюджета и инвестпрограммы

АШХАБАД/ Trend/ - Министерству финансов и экономики Туркменистана предписано организовать работу по подготовке государственных документов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Речь идет о проектах государственного бюджета, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы Туркменистана на 2020 года.

В Кабинет министров страны необходимо их представить до первого ноября 2019 года. До первого июня 2019 года предстоит разослать министерствам, отраслевым ведомствам и областной администрации расчетные формуляры и методические указания для составления вышеназванных проектов.

Напомним, что согласно принятому Меджлисом (парламентом) Туркменистана шестого созыва проекту закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2019 год», доходы Госбюджета 2019 года составят 83868,3 миллиона манатов, в аналогичном объёме запланированы и расходы.

Официальный курс маната к одному доллару с января 2015 года сохраняется на уровне - 3,50 туркменских манатов.

Доходная часть бюджета формируется, в основном, за счёт таких важнейших отраслей производственной сферы, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство.

Своё дальнейшее развитие получат также агропромышленный комплекс, сфера транспорта и связи, текстильная и пищевая промышленность.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа: сырье экспортируется в Китай и Россию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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