Глава ОБСЕ обсудил с Туркменистаном ситуацию в Афганистане

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе. Мирослав Лайчак отметил важные усилия Туркменистана в процессе урегулирования ситуации в Афганистане, установлении гражданского мира в этой стране, что весьма важно для всего мирового сообщества, сказано в информации.

"Было отмечено, что в соответствии с реалиями современного мира необходимо решать вопросы исключительно посредством мирного диалога, преимущественно в рамках авторитетных международных организаций", - сказано в информации.

На встрече были отмечены инициативы и проекты Туркменистана в областях развития транспорта, энергетической безопасности, сбережения водных ресурсов, защиты окружающей среды.

Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве.

Официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте. Примерами тому являются проекты прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении. С территорией Афганистана, где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация, связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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