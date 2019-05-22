Глава ОБСЕ обсудил с Туркменистаном ситуацию в Афганистане

22 мая 2019 09:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе. Мирослав Лайчак отметил важные усилия Туркменистана в процессе урегулирования ситуации в Афганистане, установлении гражданского мира в этой стране, что весьма важно для всего мирового сообщества, сказано в информации.

"Было отмечено, что в соответствии с реалиями современного мира необходимо решать вопросы исключительно посредством мирного диалога, преимущественно в рамках авторитетных международных организаций", - сказано в информации.

На встрече были отмечены инициативы и проекты Туркменистана в областях развития транспорта, энергетической безопасности, сбережения водных ресурсов, защиты окружающей среды.

Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве.

Официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте. Примерами тому являются проекты прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении. С территорией Афганистана, где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация, связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан планирует значительно увеличить экспорт газа в Китай к 2021 году
Энергетика 10:27
Туркменистан изучает с ОЭСР вопросы по стимулированию притока инвестиций
Бизнес 09:59
Туркменистан и Грузия нацелены на активизацию взаимной торговли
Бизнес 09:50
В Туркменистане создан межведомственный совет по снижению сейсмического риска
Туркменистан 09:45
На газовом конгрессе в Авазе представили отчет по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 21 мая 18:15
Dragon Oil обнародовал показатели нефтегазового проекта в Туркменистане
Энергетика 21 мая 18:14
Лента новостей
Азербайджанская нефть дешевеет
Энергетика 10:37
Таир Миркишили: Конечная цель экономического развития – обеспечение лучшей жизни граждан Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 10:34
Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов
В мире 10:32
Туркменистан планирует значительно увеличить экспорт газа в Китай к 2021 году
Энергетика 10:27
Турция снизила пошлины на американскую продукцию
Турция 10:19
Эксперт: 70% товарооборота Ирана не с соседними странами (Эксклюзив)
Экономика 10:08
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:06
США намерены в 2020 году завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer
В мире 10:03
Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 10:02