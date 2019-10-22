В Ашхабаде открылась международная нефтегазовая выставка-конференция

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник начала работу двухдневная международная выставка-конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2019», сообщает Trend со ссылкой на организаторов - госконцерн «Туркменнефть» и компанию «Turkmen Forum».

В первый день мероприятия состоятся пленарные заседания, посвященные тенденциям в развитии энергетических рынков и разработкам существующих нефтегазовых месторождений, оптимизации добычи углеводородов с привлечением иностранных инвесторов.

В целом на мероприятии будет представлен обзор нефтегазового рынка Туркменистана, охватывающий все аспекты деятельности, в том числе и последние газохимические проекты.

В мероприятии ожидается участие топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний мира и ведущих специалистов отрасли.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире.

В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, нефти - до 110 миллионов тонн.

На данном этапе Туркменистан экспортирует газ в Китай и Россию. Ведется строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

С ЕС обсуждается проект Транскаспийского газопровода через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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