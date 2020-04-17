БАКУ /Trend/ - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) готова содействовать Туркменистану в улучшении дистанционного образования, сообщает Trend со ссылкой на «Золотой век».

В здании МИД Туркменистана состоялась видеоконференция, в которой приняли участие эксперты ВОИС, а также представители ряда министерств Туркменистана.

ВОИС представила Туркменистану различные программы обучения, используемые для повышения знаний в области интеллектуальной собственности в государствах-членах организации.

Отмечается, что участниками был обсужден вопрос присоединения Туркменистана к Римской конвенции об охране прав исполнителей. В стране приняли закон об авторском праве и на данный момент ведутся работы по доведению этого закона до международных стандартов.

Было также обсуждено присоединение Туркменистана к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к печатной информации опубликованных произведений.

ВОИС- является учреждением ООН, которое занимается вопросами использования интеллектуальной собственности. Согласно информации, Туркменистан вступил в ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответствующей Конвенции.