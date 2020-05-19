В Туркменистане продлили приостановку международного авиасообщения до 20 июня

БАКУ /Trend/ - Агентство Türkmenhowaýollary ("Туркменские авиалинии") продлило приостановку международных рейсов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационное агентство Arzuw NEWS.

Сообщается, что все рейсы приостановлены до 20 июня 2020 года. Это вызвано эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с пандемией коронавируса. Ранее все международные рейсы были отменены до 20 мая 2020 года.



Отмечается, что авиакомпания предлагает пассажирам подать заявку на возврат потраченных на бронирование денег или же дождаться возобновления рейсов и перебронировать их.

Напомним, что еще в марте агентство Türkmenhowaýollary организовало чартерные рейсы в Китай, чтобы вернуть оттуда граждан страны. При этом во всех самолетах находился медицинский персонал, который сразу же брал на себя контроль состояния граждан.

Türkmenhowaýollary - флагманский перевозчик и единственная авиакомпания Туркменистана со штаб-квартирой в Ашхабаде. Он осуществляет внутренние и международные пассажирские и грузовые перевозки в основном из своего центра в Международном аэропорту Ашхабада.



Государственная служба "Туркменские авиалинии" была основана 4 мая 1992 года.

В 1992 году авиакомпания Turkmenistan Airlines стала первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, которая приобрела Boeing 737-300 - узкофюзеляжный ближне-среднемагистральный пасcажирский самолет, производимый компанией Boeing Commercial Airplanes в Вашингтоне.

(Автор: Джейла Алиева)

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