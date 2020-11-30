Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей

БАКУ /Trend/ - Среди ключевых тем обсуждения на заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, прошедшего 30 ноября в режиме онлайн, было торгово-экономическое сотрудничество и транспортная взаимосвязь с учетом последствий вызванных глобальной пандемией.

Участники заседания высказались за необходимость расширения сотрудничества нацеленного за достижение открытой, инклюзивной, справедливой и многосторонней торговой системы, основанной на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), что также призвано способствовать развитию открытой мировой экономики. Участники заседания оценили нынешний уровень сотрудничества и обменялись предложениями по данной тематике.

На заседании также выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Он отметил значимость задействования потенциала ШОС в развитие торгово-экономических связей и провел параллель между конструктивными задачами, которые ставит перед собой Туркменистан и ШОС.

В частности выделены инициативы Туркменистана в области транспорта ориентированные на соединение магистральных потоков по линиям Юг-Север и Восток-Запад, что имеет хорошие перспективы для стран ШОС, и создает дополнительные возможности для диверсификации евразийских торгово-экономических связей и стимулирования межрегионального партнерства.

В этом контексте высказано предложение о разработке совместных проектов, в том числе посредством использования многопрофильной портовой инфраструктуры, созданной на побережье Туркменистана и возможностей туркменского торгового флота.

Было отмечено, что туркменская сторона открыта для многопланового диалога по данному и другим направлениям. Высказана возможность расширения сотрудничества в области энергетики, в частности путем объединения потенциалов Туркменистана и ШОС в реализации крупных инфраструктурных проектов, диверсификации энергетических потоков на евроазиатском пространстве. В этой связи отмечена стратегическая значимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который среди прочего призван оказать благоприятный эффект на укрепление региональной стабильности, восстановление экономики Афганистана, его эффективную интеграцию в континентальные и мирохозяйственные связи. В этом контексте также отмечена значимость прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Подчёркнуто, что Туркменистан готов обсуждать с ШОС разработку взаимоприемлемых проектов, в том числе в области промышленности, транспорта, высоких технологий и др.