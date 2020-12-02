Туркменистан расширяет международное сотрудничество путем экологической дипломатии

БАКУ/Trend/ - В преддверии 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана в Торгово-промышленной палате Туркменистана стартовала выставка, посвященная Международному дню нейтралитета.

Данный смотр призван стать своеобразным отчётом развития национальной экономики страны, где будут продемонстрированы экспозиции 37 министерств и отраслевых ведомств, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Сегодня, во второй день выставки были продемонстрированы высокие достижения сельскохозяйственного комплекса Туркменистана.

В рамках выставки также состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности подписаны: «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и представительством в Туркменистане Программы развития Организации Объединенных Наций», «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере устойчивого развития электроэнергетической отрасли между Министерством энергетики Туркменистана и представительством в Туркменистане Программы развития Организации Объединенных Наций», а также «Меморандум о взаимопонимании по устойчивому управлению водными ресурсами между Государственным комитетом по водному хозяйству Туркменистана и представительством в Туркменистане Программы развития Организации Объединенных Наций».

Как известно, с первых дней обретения независимости Туркменистан выступает за объединение усилий стран региона в целях сохранения и рационального использования водных ресурсов. В стране активно внедряются современные водосберегающие технологии в земледелие, строительство и эксплуатацию промышленных и гидротехнических сооружений.

Нацеленная на консолидацию общих усилий и взаимополезный обмен опытом, водная дипломатия Туркменистана привносит новые приоритеты в работу ООН и служит процветанию и прогрессу на национальном, региональном и глобальном уровнях.

В числе ключевых целей природоохранной стратегии, последовательно претворяемой в жизнь Президентом Туркменистана – обеспечение динамичных темпов роста экономики за счет эффективного и рационального использования природных ресурсов и консолидация международных усилий в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).