Запуск линий оптико-волоконной связи от Туркменистана до Афганистана – на пути к созданию информационного моста между странами мира (ФОТО)

Сегодня, в ходе церемонии ввода в эксплуатацию линии электропередачи по направлению Керки–Шиберган и открытия 30-километрового железнодорожного участка между станциями Акина - Андхой, также состоялся запуск международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по маршруту Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

В ходе торжественного мероприятия, в котором участвовали главы Туркменистана и Афганистана, выступили председатель агентства «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) Хаджымырат Худайгулыев и министр телекоммуникаций и информационных технологий Исламской Республики Афганистан Масуме Хавари. Они рассказали участникам церемонии о специфике данной системы связи и доложили о готовности к её запуску.

Выступая на мероприятии, Х.Худайгулыев отметил результативность туркмено-афганского сотрудничества в области связи. Рассказав о слаженной работе туркменских и афганских специалистов, он подчеркнул, что международные линии оптико-волоконной связи будут выполнять функцию ключевого информационного моста между странами.

Министр Масуме Хавари поздравила всех участников церемонии с запуском международной оптико-волоконной системы связи, что является важным этапом деятельности Афганистана по развитию системы связи и телекоммуникаций. Отметив значимость сотрудничества с Туркменистаном, она подчеркнула, что прокладка международных линий оптико-волоконной связи способствует процессу создания «электронного правительства», улучшит уровень системы связи и способности использования интернета на территории Афганистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани дали свое благословение на запуск международной оптико-волоконной системы связи, после чего участники церемонии ознакомились с видеопрезентацией запуска международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков посредством специального оборудования.