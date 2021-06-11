Состоялись туркмено-японские консультации по Афганистану

11 июня 2021 года в формате видеоконференции состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева со Специальным представителем Японии по Афганистану и Пакистану, Послом Катсухико Такахаши, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны изложили позиции Туркменистана и Японии по афганской проблематике. Отмечено, что ситуация в Афганистане продолжает находиться в центре внимания мирового сообщества и напрямую связана с уровнем безопасности и стабильности как на региональном, так и международном уровнях.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев ещё раз подтвердил убежденность Туркменистана в том, что процесс установления мира в Афганистане может быть осуществлен только при помощи политико-дипломатических инструментов, вовлечения Афганистана в основные процессы мировой экономики и гуманитарное содействие.

Посол Катсухико Такахаши отметил, что японская сторона поддерживает позицию Туркменистана в данном контексте и высоко оценивает энергетические и транспортные проекты, осуществляемые в Афганистане при содействии Туркменистана, включая инициативы гуманитарной направленности. Спецпредставитель также подтвердил, что Япония предоставит Афганистану финансовую поддержку, исчисляемую в миллионах долларов в период с 2021 по 2024 гг. для развития страны и гуманитарные нужды.

Дипломаты обменялись мнениями касательно дальнейшего развития ситуации в Афганистане и договорились продолжать активный диалог для поиска приемлемых форм сотрудничества по содействию этой стране.