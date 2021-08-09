Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном

БАКУ / Trend / - Основные цели сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном в 2021 году включают стимулирование использования возобновляемых источников энергии, энергетическую безопасность и охрану окружающей среды, сказал Trend глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор.

Помимо этого, в числе основных задач было отмечено расширение долгосрочного содействия в области предотвращения и борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Наша совместная работа укрепляет нормативную базу, регулирующую инвестиции в инициативы по борьбе с изменением климата, электронную торговлю, малые и средние предприятия, а также способствует региональному экономическому сотрудничеству", – добавил он.

По словам посла, в 2021 году в военно-политическом аспекте сотрудничества с Туркменистаном ОБСЕ будет уделять особое внимание оказанию поддержки в области стратегического контроля за торговлей, укреплению потенциала в области кибербезопасности, противодействию насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму, и повышению роли женщин в предотвращении конфликтов.

"Мы разработали проекты по укреплению безопасности энергетической инфраструктуры от террористических атак", – отметил Макгрегор.

"Мы придаем особое значение оказанию помощи Управлению Омбудсмена и реализации новых планов действий Туркменистана в области национальных прав человека и гендерного равенства. У нас есть совместные инициативы с правительством по содействию верховенству права, укреплению системы уголовного правосудия и пенитенциарной системы, а также многоязычному и многокультурному образованию. Поддержка взаимодействия между государственными учреждениями, средствами массовой информации и общественностью в медицинских чрезвычайных ситуациях также занимает важное место в нашей повестке дня", – подчеркнул он.

Макгрегор также отметил, что основной целью ОБСЕ, как в Туркменистане, так и в других государствах-участниках, принимающих миссию ОБСЕ, является поддержка страны для превращения ее обязательств в рамках ОБСЕ в конкретные действия.

"Мы основываем наши цели на приоритетах принимающей страны, а также стремимся поддерживать баланс во всех трех измерениях безопасности", – заключил он.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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