Туркменистан поддерживает действия мирового сообщества по борьбе с последствиями пандемии - министр

БАКУ /Trend/ - Туркменистан полностью поддерживает координированные действия мирового сообщества по борьбе с негативными последствиями пандемии.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом в ходе второй министерской конференции в формате «Италия + Центральная Азия» сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, по наиболее важным вопросам мировой политики позиции стран ЦА и Италии во многом совпадают или схожи; сложившийся многосторонний диалог направлен на укрепление мира и стабильности, демонстрирует приверженность принципам миролюбия и доверия.

Говоря о новом глобальном вызове, с которым борется всё человечество, министр отметил, что Туркменистан полностью поддерживает координированные действия мирового сообщества по борьбе с негативными последствиями пандемии. В этом контексте страна выдвинула инициативу по созданию необходимых условий для системного взаимодействия ученых-медиков и экспертов, в том числе в рамках международных организаций.

Касательно темы многостороннего сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды было отмечено, что с целью выполнения своих международных обязательств Туркменистан также предпринимает практические усилия по созданию устойчивого подхода к проблеме изменения климата.