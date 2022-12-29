Туркменистан разрабатывает госпрограмму по созданию свободных экономических зон

БАКУ /Trend/ - Туркменские эксперты приступили к разработке Государственной программы по созданию свободных экономических зон (СЭЗ).

Об этом в ходе заседания правительства доложил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову заместитель председателя Кабинета министров Ходжамырат Гелдимырадов, передает Trend со ссылкой на информационный портал Orient.

По его словам, проект готовится с учетом приоритетных задач, обозначенных в концептуальных государственных документах – Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах и президентской Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

Заслушав отчет, глава государства отметил, что свободные экономические зоны являются неотъемлемой частью мирохозяйственных связей между государствами, а также добавил что для скорейшей реализации проекта необходимо активизировать взаимодействие с зарубежными партнёрами, проводить постоянный обмен информацией и технологиями, что, в свою очередь, позволит интегрировать экономические процессы и увеличить международный товарооборот.