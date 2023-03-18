Объем товарооборота между Азербайджаном и Туркменистаном вырос в разы

БАКУ /Trend/ - В январе - феврале 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (29,1 миллиона долларов США), до 105,1 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Туркменский экспорт в Азербайджан в отчетный период составил 89,5 миллиона долларов, что в 3,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (22,6 миллиона долларов).

Доля Туркменистана в общем объеме азербайджанского импорта в указанный период составила 3,38 процента по сравнению с 1,15 процента в первые два месяца прошлого года.

Кроме того, Туркменистан в январе-феврале 2023 года увеличил в 2,3 раза импорт из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (6,5 миллиона долларов) - до 15,5 миллиона долларов.

Доля Туркменистана в общем объеме азербайджанского экспорта в этот период составила 0,34 процента по сравнению с 0,11 процента в январе - феврале 2022 года.

Отметим, что в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном составил 535,3 миллиона долларов США.