Утверждена программа социально-экономического развития Туркменистана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства утвердил годовую программу по социально-экономическому развитию и инвестициям в Туркменистане, передает Trend.

По подготовке документа отчитался вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов.

Программа разработана с участием министерств, отраслевых ведомств, администраций регионов, городов Ашхабад и Аркадаг в соответствии с основными задачами, определенными в семилетней Президентской программе и Госбюджете на 2024 год. В ней отражены производственные планы по всем отраслям, ожидаемые макроэкономические показатели на текущий год, конкретизированы индикаторы социально-экономического развития и объемы капитальных вложений по регионам, столице и городу Аркадаг, а также определены меры по улучшению социально-бытовых условий населения, увеличению экспорта, развитию цифровой и «зеленой» экономики, а также поддержке малого и среднего бизнеса.