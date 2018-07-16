Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум участкам границы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан договорились о прохождении линии границы по двум её отрезкам, в частности по участку Гава и по Гавасаю, сообщает в понедельник «Подробно.uz».

В соответствии с планом-графиком, утвержденным правительствами двух стран, в период с 9 по 15 июля в Оше (Кыргызстан) состоялись очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

«В ходе переговоров были рассмотрены итоги совместных полевых обследований, проведенных со 2 по 7 июля 2018 года на участках, расположенных в пределах Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по смежеству Баткенской и Джалалабадской областями Кыргызстана», – отметили в МИД.

По результатам совместных полевых обследований определено прохождение линии границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

Напомним, что протяженность госграницы между странами превышает 1370 километров. В ходе визита Шавката Мирзиёева в сентябре прошлого года в Кыргызстан был подписан договор по описанию 85 процентов границы (около 1200 километров).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.