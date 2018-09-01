В Узбекистане совместно с российской компанией изучают возможность увеличения добычи нефти

1 сентября 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания АО "Зарубежнефть" и АО "Узбекнефтегаз" изучают возможность увеличения добычи углеводородного сырья на длительноразрабатываемых месторождениях в Узбекистане. Об этом сообщает в субботу пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"

В частности, изучается возможность увеличения добычи нефти на месторождениях Хартум, Бостон, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак.

На местах была проведена совместная работа в целях отбора материалов для дальнейшего анализа.

В процессе изучения рассматриваются различные технологии, среди которых спуск электроцентробежных насосов и повышение эффективности ремонтных работ на скважинах.

Данное сотрудничество осуществляется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по изучению возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере между АО "Узбекнефтегаз" и АО "Зарубежнефть", который был подписан 30 июня 2018 года.

Согласно документу, сторонами создана совместная рабочая группа и начаты совместные исследования с участием специалистов двух компаний.

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