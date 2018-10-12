Узбекистан планирует привлечь льготный кредит ЕБРР на строительство гостиниц

Узбекистан планирует привлечь льготный кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство новых гостиниц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров, прошедших в Ташкенте, между представителями банка и руководством Госкомтуризма.

"Узбекская сторона предложила рассмотреть возможность открытия отдельной кредитной линии с минимальной процентной ставкой на долгосрочный период. Это связано с тем, что гостиничный бизнес требует длительного срока окупаемости. Поэтому зарубежные инвесторы и местные предприниматели заинтересованы в строительстве гостиниц и нуждаются в поддержке и предоставлению кредитов с минимально возможными процентами и максимально длительным сроком выплат по кредиту, что позволит учесть возможное влияние фактора сезонности", – отметили в пресс-службе Госкомтуризма.

Жан Марк Питершмитт, управляющий директор индустриального и агропромышленного департамента банка подтвердил заинтересованность в сотрудничестве и участии в инвестиционных проектах, а также поддержке малого и среднего бизнеса. ЕБРР готовы рассмотреть проекты, предусматривающие приватизацию объектов.

Представители Госкомтуризма пригласили гостей принять участие в предстоящем Инвестиционном форуме, который пройдет 19-21 ноября в Ташкенте. Важно отметить, что на этом форуме будет презентовано более 100 проектов для реализации в регионах страны, а также планируется организовать презентации непосредственно на объектах.

Напомним, что на днях Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка в стране на ближайшие пять лет.

В период с 1992 по 2010 год ЕБРР инвестировал в Узбекистане 894 миллиона евро в 54 проекта. К концу 2017 года банк подписал первые шесть новых операций в стране с 2010 года на общую сумму более 153 миллионов евро.

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