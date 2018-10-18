Узбекистан и Gazprom International подписали СРП по месторождению Джел

18 октября 2018 21:29 (UTC+04:00)

Компания Gazprom International и Узбекистан заключили соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту разработки месторождения Джел в Каракалпакстане. Об этом, как передают узбекские СМИ, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Срок действия соглашения — 25 лет. «В рамках проекта планируется получение прибыли Республикой Узбекистан от участия в СРП, создание новых рабочих мест, вклад в развитие минерально-сырьевой базы и дальнейшее геологическое изучение месторождений Устюртского региона, развитие технологий, основанных на лучших мировых практиках в нефтегазовой отрасли, обмен передовым опытом, обучение и стажировка специалистов», — отмечают в «Узбекнефтегазе».

Месторождение Джел было открыто в пределах Шахпахтинского инвестиционного блока в 2009 году. Оно расположено на плато Устюрт в Кунградском районе Каракалпакстана. Запасы месторождения составляют 6,4 млрд кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.

В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции. С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

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