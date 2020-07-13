Узбекистан ведет переговоры с французской компанией «Airbus»

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Госкомземгеодезкадастр и французская компания “Airbus” провели трехсторонние переговоры по использованию космических снимков, мониторингу сельскохозяйственных и других земельных участков, а также по виртуальной станции приёма спутниковых изображений и Центру дистанционного зондирования Земли, передает Trend со ссылкой на mitc.uz.

Как отмечалось на мероприятии, одно из самых больших достижений цифровых технологий — возможность значительного повышения экономической эффективности за счёт экономии организационных, финансовых и человеческих ресурсов. В этой связи цифровые технологии могут широко применяться в различных сферах и отраслях экономики. Одна из самых актуальных сфер для нашей республики — эффективное использование земельных ресурсов.

На трёхсторонней виртуальной встрече были представлены проекты ​​французской компании Airbus, демонстрирующие удобства при использовании нового центра дистанционного зондирования Земли и виртуальной станции, их технические возможности, а также разницу потраченного времени, средств по обработке и получению космических снимков.

Участники также обменялись мнениями о подготовке и повышению квалификации специалистов в этой сфере, осуществлении гарантийных услуг.

В ходе виртуальных переговоров представители Airbus продемонстрировали и представили образцы презентационных файлов Центра дистанционного зондирования Земли. Также была представлена подробная информация об учебных программах и организационных мероприятиях, связанных с услугами, которые будут организованы в рамках проекта.